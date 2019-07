Dekle Alexandra je bilo ugrabljeno v sredo v kraju Caracal, ko se je nameravalo z avtoštopom vrniti domov v Dobrosloveni na jugu Romunije. V četrtek zjutraj je Alexandra uspela trikrat poklicati številko 112 in sporočiti, da je ugrabljena. Pri tem je navedla informacije o tem, kje se nahaja, a naj policija njenega klica ne bi vzela resno.

Policija je v nedeljo pridržala 65-letnega moškega, ki je medtem po navedbah svojega odvetnika priznal, da je umoril 15-letno dekle in še eno 18-letnico, potem ko dekleti naj ne bi privolili v spolne odnose.

Primer je razburil romunsko javnost, v soboto pa je v Bukarešti potekal protest, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi. Na policijo letijo kritike, da se je prepozno odzvala, da bi dekle pomagala rešiti. Policija odgovarja, da je bilo težko izslediti kraj, od koder je klicala.

Notranji minister je tretji visoki predstavnik, ki se zaradi primera Alexandra v zadnjem tednu dni poslavlja s položaja, navaja AFP. Pred tem so odstavili generalnega direktorja policije Ioana Budo in vodjo posebne službe za telekomunikacije Ionela Vasilco. Odpustili so še tri komandirje policijskih postaj iz regije, od koder je morilec, proti osmim policistom pa poteka preiskava zaradi malomarnosti.

Romunski predsednik Klaus Iohannis je danes obsodil "dolgo vrsto napak" v primeru ter zahteval sprejetje ukrepov, s katerimi bi preprečili, da bi se kaj takega lahko ponovilo.