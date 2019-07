Nogometaši Maribora so z zvrhano mero optimizma včeraj dopoldne s posebnim letalom odpotovali v Stockholm, kjer jih drevi ob 19. uri čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov s švedskim prvakom AIK. Slovenski prvaki bodo na Friends Areni na obrobju švedske prestolnice branili prednost 2:1 s prve tekme v Ljudskem vrtu, na kateri so bili boljši, a si zaradi neučinkovitosti niso priigrali večje prednosti.

Milanič napovedal igro na zmago

Mariboru gre trenutno v Evropi bolje (zmaga na vseh treh tekmah) kot v slovenskem prvenstvu (dva remija in poraz). »Igrali bomo na zmago,« je včeraj zjutraj na mariborskem letališču pred odhodom na Švedsko napovedal trener Maribora Darko Milanič. Mariborčani se zavedajo, da jih čaka zahtevna tekma z veliko ritma, zato bodo morali igrati pametno in odločno.

Zelo so prepričani o svojih sposobnostih in odlikah, v katerih so boljši od Švedov. »Tehnično smo boljši od AIK. Na prvi tekmi smo bili mi tisti, ki smo bili zelo dobri. Ne bomo ponovili napake, da bi bili preveč odprti, kot se nam je to pripetilo pri zadetku AIK v Mariboru. Ker bodo Švedi hiteli in nam skušali vsiliti svoj slog igre, bomo morali biti pametni. Ne smemo jim dovoliti igre po globini, preprečiti jim moramo veliko predložkov in prekinitev v napadu,« je taktični načrt razkril 51-letni Milanič, ki je pod vse hujšim pritiskom navijačev. Ob zmagah v Evropi bi navijači sicer hitro pozabili na izjemno slab start v slovenskem prvenstvu.

Za Maribor bo to sedma tekma v kratkem času, zato bo zelo pomembna tudi psihična priprava, da bodo igralci resnično verjeli v zmago. »Zahteve navijačev AIK so visoke, saj si želijo zmag. Naša naloga je, da jih umirimo z nekaj našimi dobrimi akcijami,« je končal Milanič, ki je na pot odpeljal 22 nogometašev. V ekipo se vračata Cretu in Kronavater, ki sta v nedeljo izpustila veliki slovenski derbi. »Težko je bilo spremljati derbi s tribune, a obenem je bil počitek dobrodošel, potem ko sem odigral pet tekem v dveh tednih,« je pojasnil Rok Kronavater, ki je postal pravi vodja ekipe. Med strelce se je vpisal na vseh treh evropskih tekmah Maribora in sodeloval pri večini golov.