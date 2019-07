V okviru svetovnega prvenstva v vodnih športih v Južni Koreji so potekali tudi vaterpolski boji za kolajne. Na koncu je naslov najboljšega osvojila Italija – četrtega v zgodovini, druga je bila Španija, tretja pa Hrvaška. Čeprav člani bronaste reprezentance pravijo, da tretje mesto ni neuspeh, pa je bilo branjenje naslova izpred dveh let neuspešno. Razočarali so tudi aktualni olimpijski in evropski prvaki Srbi, ki so v četrtfinalu izgubili proti Španiji (9:12), na koncu pa osvojili peto mesto.

Bušlje še ni rekel zadnje

»Mislim, da so si moji fantje zaslužili eno izmed medalj. Bron na svetovnem prvenstvu nam pomeni veliko. Dobili smo številna sporočila podpore, zahvalil bi se ekipi za odlično igro proti Madžarski v boju za tretje mesto (Hrvaška je zmagala z 10:7, op. p.). Bron ni to, kar smo si želeli, a ne moremo biti vedno prvi. Za nami so težki dnevi, a to je vseeno velik rezultat za hrvaški vaterpolo,« je dejal hrvaški selektor Ivica Tucak. Hrvaška je s tem niz osvajanja kolajn na svetovnih prvenstvih podaljšala že na sedem (od prvenstva v Avstraliji 2007 naprej). Kljub vsemu je mogoče občutiti razočaranje, ker odličje ni bolj žlahtnega leska. Na kritike se je odzval tudi hrvaški strateg. »Vem, da v takih situacijah ljudje zaradi prevelike ljubezni ali sovraštva reagirajo neprimerno, a to me ne zanima. To je šarlatanski pristop, ne moreš biti vedno prvi. Pomembna je bila reakcija v dveh dneh po polfinalnem porazu in nato boju za bron – in to je tisto, kar dela razliko med pravimi športniki in tistimi, ki to nikoli ne bodo. Zato smo mi vedno v vrhu,« je zaključil Tucak.

Pri vseh omenjenih kolajnah je sodeloval kapetan in eden izmed glavnih junakov v Južni Koreji Andro Bušlje. Po ponovitvi finala izpred dveh let proti Madžarski je z bronasto kolajno okoli vratu dejal: »Mislim, da je to moje zadnje svetovno prvenstvo. Odhajam z medaljo, presrečen sem.« Polfinalni poraz proti Španiji (5:6) je označil za veliko nesrečo, ob podelitvi kolajn pa ni mogel skrivati solza. Po prihodu v Zagreb je pojasnil, da še ne končuje reprezentančne kariere, temveč da je bilo to le zadnje svetovno prvenstvo. »Nikoli nisem rekel, da je to zadnje veliko tekmovanje. Tej ekipi želim pomagati, dokler me bo selektor potreboval. Pred nami so evropsko prvenstvo in olimpijske igre,« je pojasnil Bušlje.