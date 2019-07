V sporočilu za javnost je ameriška uprava za varnost v transportu TSA zapisala, da je moški raketomet prinesel kot spominek iz Kuvajta. Uradnikom TSA, ki so raketomet zasegli, pa je moški iz Teksasa povedal, da je član aktivnega vojaškega osebja ameriške vojske.

"Raketomet na srečo ni deloval. Uradniki so ga zasegli in predali gasilskim enotam. Teksačanu so nato dovolili, da je z letalom odletel domov," so še povedali na TSA.

Po slikah v sporočilu za javnost sodeč je šlo za izstrelitveno cev raketometa ameriške izdelave, ki je lahko del zemeljskih, morskih in zračnih izstrelitvenih ploščadi. Ne sme pa biti del oddane prtljage, ali kot sporoča TSA: "Orožje je v oddani ali ročni prtljagi prepovedano."