Glasbenika so aretirali 3. julija skupaj s tremi udeleženci pretepa v Stockholmu 30. junija. Rockyjevega telesnega stražarja so medtem že izpustili. Tožilstvo trdi, da je Rocky skupaj z dvema drugima družno napadel 19-letnika na ulici z brcami in udarci, med drugim s steklenico.

Tožilci imajo na voljo številne posnetke, na katerih je videti, kako glasbenik pretepa 19-letnika na tleh. Pred pretepom naj bi prišlo do prepira okrog slušalk. Posnetki sicer tudi kažejo, kako je pretepeni skupaj s prijateljem nadlegoval glasbenika in druščino.

Odvetnik Slobodan Jovicic je zatrdil, da je glasbenik ravnal v samoobrambi, na sodnem zaslišanju pa je bil poleg matere obtoženega celo ameriški posebni odposlanec za talce Robert O'Brien. "Predsednik me je prosil, naj pridem in podprem te ameriške državljane in prizadevamo si, da jih čim prej pripeljemo domov," je po poročanju AFP dejal O'Brien.