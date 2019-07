Organizatorji MetalDays so v sobotnem sporočilu za javnost, objavljenem na facebooku, zapisali, da bo prihodnja izdaja festivala morda zadnja, ki bo potekala v Tolminu. Opozorili so, da je po sedanjem načrtu obvoznica speljana po sredi aktualnega festivalskega prizorišča, kar pomeni, da bi ga praktično prepolovila, zato prizorišča v sedanji obliki ne bo mogoče postaviti.

Sprva bodo izvedbo festivala ogrožala dela, ki bodo po njihovi oceni najbrž potekala več kot sezono, po koncu del pa njegova izvedba kot kaže tudi ne bo mogoča, saj je po zakonu 35-metrsko območje na obeh straneh obvoznice zaščiteno in na njem ne bo mogoče kampirati ali postavljati premičnih objektov. Edino možnost izvedbe organizatorji prepoznavajo v tem, da bi v času festivala obvoznico zaprli, uporabili pa bi jo kot parkirišče.

Na tolminski občini so v sporočilu za medije zapisali, da je direkcija za infrastrukturo, tedaj še direkcija za ceste, z umeščanjem tolminske obvoznice v prostor začela leta 2007: »Predlaganih je bilo več tras, sprejeta trasa pa je rezultat kompromisa predstavnikov različnih interesov in so jo pripravljavci oblikovali tudi na podlagi pobud, izraženih na številnih javnih razpravah, ki sta jih z namenom vključevanja javnosti pripravili Občina Tolmin in direkcija.«

Organizatorji navajajo, da za 12-milijonski projekt gradnje obvoznice, ki bo razbremenila mestno središče in imela tudi razvojno vrednost, vedo šest let, kot so za STA potrdili na direkciji, je začetek gradnje predviden v letu 2021, »ko bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča ter pridobljeno gradbeno dovoljenje«.

Poleg MetalDays na isti lokaciji potekata še dva večja festivala na prostem - Punk Rock Hollyday in OverJam, za katerimi stojijo isti krovni organizatorji. Tako so tudi na Facebook straneh omenjenih dveh festivalov v minulih dneh objavili sporočilo, ki ob že navedeni problematiki naznanja, da bi bili njuni izdaji v leto 2020 zadnji na tolminski lokaciji.

MetalDays v Tolmin vsako leto privabijo 12.000 obiskovalcev, Punk Rock Hollydays 6000, OverJam pa med 4000 in 5000 obiskovalcev, ki prihajajo z vsega sveta, je dejala predstavnica organizatorjev Nika Brunet. Dodala je, da vse omenjene festivale, ki jih zaznamuje tudi močna ekološka usmeritev, oglašujejo v paketu z izjemno festivalsko lokacijo na tolminskem sotočju. »Osebno ne vem, zakaj bi se nekdo, ki je na festivalu že bil, vrnil na prizorišče, na katerem po sredi poteka obvoznica,« je razmišljala sogovornica.