Boatright že ima izkušnje z ligo Aba, v tekmovalni sezoni 2016/17 je nosil dres takratne zagrebške Cedevite, z Ljubljančani pa je 26-letni organizator igre podpisal enoletno pogodbo.

Le 180 cm visoki organizator igre je igral za univerzo Connecticut, v dresu te ekipe je leta 2014 osvojil naslov prvaka študentske lige NCAA. Imenovan je bil v najboljšo peterko zaključnega turnirja, na finalni tekmi pa je v 38 minutah igre dosegel 13 točk, zbral pa še šest skokov in štiri podaje.

V ligi NBA ni nastopil, igral pa je za razvojno ekipo Detroita - Grand Rapids Drive. Bil je tudi član italijanskega Orlandina, kitajskega moštva Guangzhou Long-Lions, po zagrebški Cedeviti pa je igral tudi za turški Bešiktaš, Agua Caliente Clippers, Texas Legends in Unicajo. V dresu španskega kluba je nastopil tudi v evropskem pokalu in na šestih odigranih tekmah v povprečju beležil 6,7 točke, 2,2 podaji in 1,2 skoka.

»Zelo vesel sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Komaj čakam, da prispem v Ljubljano, in da se pripravljalno obdobje začne. Veselim se nove sezone in možnosti, da spišemo zgodbo o uspehu,« je ob podpisu pogodbe dejal Boatright.