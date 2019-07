"Podružna cerkev Marijinega obiskanja na Rožniku, ki spada v župnijo Ljubljana - Marijino oznanjenje, je bila potrebna nujne obnove. Izvedeni bodo konstrukcijski posegi na ostrešju, statiki, znotraj in zunaj cerkve. Potrebna bo tudi utrditev temeljev," je za STA povedal frančiškan pater Ambrož Mušič.

Dela so se začela v tem tednu in bodo potekala predvidoma do jeseni.

Prvotna cerkev je bila majhna gotska stavba z obokanim prezbiterijem in ladjo z ravnim stropom. Leta 1740 so jo podrli in začeli zidati novo. Današnja cerkev je bila končana in posvečena leta 1747. Sodi med zadnje nove baročne cerkve, ki so jih postavili v Ljubljani v 18. stoletju. Leta 1826 so cerkev dobili v upravo frančiškani, deset let pozneje pa je postala frančiškanska podružnica.

Naročnik obnove je župnija Ljubljana - Marijino oznanjenje, ki jo vodijo frančiškani.