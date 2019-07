Trump se je danes na twitterju razpisal o trgovinskih pogajanjih, ki so se začela v Šanghaju. "Moja ekipa se pravkar pogaja z njimi, a oni na koncu vedno spreminjajo dogovor v svojo korist," je bil kritičen.

Ameriški predsednik je že maja Kitajsko obtožil, da ne spoštuje že dogovorjenega v trgovinskih pogajanjih. Posledično so pogovori maja povsem zastali, dokler nista Trump in kitajski predsednik Xi Jinping junija dosegla dogovora, da jih oživita.

Trump je bil danes tudi kritičen do Kitajske, češ da bi morala ta začeti kupovati ameriške kmetijske proizvode, a "nič ne kaže, da to počnejo". "To je problem s Kitajsko, enostavno ne izpolnijo obljub," je ocenil.

Znova je ponovil tudi, da naj bi Peking čakal na ameriške volitve novembra 2020. Če bi namreč ZDA dobile novega predsednika, naj bi Peking špekuliral, da bo lažje dosegel ugoden dogovor. "Problem z njihovim čakanjem pa je, da če in ko bom zmagal, bo dogovor, ki ga bodo dobili, veliko strožji od tega, o čemer se pogovarjamo zdaj ... ali pa ga sploh ne bo," je zagrozil.

ZDA in Kitajska sta si medsebojno naložili visoke carine na več kot 360 milijard dolarjev dvostranske trgovinske menjave. ZDA med drugim Kitajski očitajo krajo ameriške tehnologije in oviranje ameriških družb na kitajskem trgu.

Ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer in finančni minister Steven Mnuchin ob prihodu v Šanghaj nista govorila z novinarji. Danes naj bi se sicer sogovorniki srečali na večerji, medtem ko bodo formalni pogovori z namestnikom kitajskega premierja Liu Hejem in njegovo ekipo potekali v sredo. Liujevemu taboru naj bi se pridružil tudi kitajski minister za trgovino Zhong Shan.