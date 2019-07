A ker niti ni jasnih pogojev o uspešnosti, se na tem mestu vsak lahko izogne odgovornosti in morebitni krivdni razrešitvi in namesto tega dobi dodatno plačilo. Do nekakšne kazni je prišlo le na političnem trgu, kjer je Cerarjeva stranka izgubila vso podporo. Glavinova je iztržila več, kot bi lahko kjer koli na svoji poklicni poti, za tiste, ki so jo nastavili, pa je verjetno izpolnila pričakovanja,« o nedavnem odhodu bivše predsednice SDH razmišlja ekonomist dr. Bogomir Kovač.

Lidia Glavina, za katero ob odhodu s položaja upraviteljice skoraj 11-milijardnega premoženja slovenskih državnih podjetij sicer najbrž nihče ne joka, je tik pred dokončnim slovesom poskrbela za razburjenje javnosti, ko so po zaslugi Dnevnika pricurljale na dan podrobnosti o prvotnem velikodušnem sporazumnem prenehanju njenega mandata, ki so jih v SDH želeli skriti kot poslovno skrivnost. Kot je bilo razkrito, je Glavinova po marčevskem odstopu še naprej prejemala skoraj 11.000 evrov bruto mesečne plače in naj bi bila do tega upravičena do konca maja 2020, še naprej pa je lahko uporabljala službeni avto audi Q3, čeprav se ji sploh ni bilo več treba pojaviti v službi. Zaradi razburjenja v javnosti ob »plačilu za nedelo« je julija potem Glavinovi prenehalo delovno razmerje, vrniti je morala službeni avto, prenosni računalnik in telefon. Ji je pa namesto zagotovljene plače do maja 2020 po novem pripadla odpravnina v višini preostalih še neizplačanih plač do konca tega leta.

S kakšnim znanjem in referencami se je dotlej tako pri nas kot v Italiji povsem neznana zamejska Slovenka julija 2015 nenadoma zavihtela med pet nadzornikov SDH, leta kasneje po odstopu predsednika SDH Marka Jazbeca ob izbruhu stavke v Luki Koper pa še na njegov izpraznjen in tako dobro plačan stolček? To se je marsikdo spraševal že tedaj in se še zdaj. Člane strokovne komisije naj bi prepričal življenjepis diplomirane ekonomistke z znanjem več jezikov in »dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami iz svetovnih podjetij«, čeprav so Mladinini novinarji kmalu odkrili številne pomanjkljivosti v življenjepisu. Avstrijska multinacionalka Imsa Group, kjer je bila nazadnje zaposlena, se je izkazala zgolj za podjetje na papirju brez pravega sedeža, pa tudi njene zaposlitve v koncernu Electrolux še zdaleč niso bile na tako odgovornih mestih, kot bi bilo mogoče sklepati iz uradne predstavitve.

Če ne prej, bi se odgovorni za izbor morali zamisliti vsaj ob edinem posnetku, ki ga je bilo tedaj v zvezi z novo skrbnico slovenskega premoženja mogoče najti na spletu. V osladnem in plehkem pogovoru za lokalno tržaško TV-oddajo, ob kateri se še naš jutranji TV-program zdi kot CNN, je sicer simpatična in zgovorna poslovna ženska med drugim razlagala, da jo kavalirji najbolj razveselijo s podarjenim nakitom, zlasti z diamanti. A to očitno nikogar ni motilo, saj so se nekateri pač nadejali, da bo nanjo na takem položaju mogoče laže vplivati, hkrati pa se sprenevedati, da SDH deluje neodvisno.