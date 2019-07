Osumljeni je po ugotovitvah policije nad 24-letno partnerko izvajal psihično in fizično nasilje, žrtev pa ni zbrala poguma za prijavo, saj ji je nenehno grozil, da bo v tem primeru pobil njeno družino in jih zažgal.

Med preiskavo kaznivega dejanja so policisti pri osumljencu opravili hišno preiskavo in v stanovanjski hiši, kjer z žrtvijo stanujeta, našli posebej prirejen prostor, v katerem je osumljenec proizvajal oz. gojil in predeloval prepovedano drogo konopljo. V teh prostorih so policisti našli in zasegli okoli osem kilogramov že posušene prepovedane konoplje in še 27 sadik rastline, za katero je analiza pokazala, da gre prav tako za prepovedano konopljo. Nekaj sadik je osumljenec gojil tudi na prostem.

Pri hišni preiskavi so mu policisti zasegli še prepovedano hladno orožje bokser.

Osumljencu so policisti izrekli ukrep prepovedi približevanja, pristojnemu tožilstvu pa ga bodo ovadili zaradi suma kaznivih dejanj nasilja v družini ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Izdali pa so mu tudi odločbo o prekršku zaradi posesti prepovedanega hladnega orožja, so še danes zapisali na Policijski upravi (PU) Maribor.