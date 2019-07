Huawei je ob predstavitvi poslovnih rezultatov v prvi polovici leta še izpostavil, da so prodali 118 milijonov pametnih telefonov, kar je 24-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Gonilo rasti je sicer po ocenah analitikov zlasti okrepljeno povpraševanje na domačem trgu.

ZDA so maja omejile možnost trgovanja Huaweija z ameriškimi podjetji. Očitajo mu, da predstavlja varnostno grožnjo, ker lahko kitajske oblasti njegovo opremo uporabljajo za obveščevalne dejavnosti. Huawei te očitke odločno zavrača.

Ker je začel ukrep veljati proti koncu finančnega obdobja, je učinek za zdaj razmeroma majhen. Kljub ameriškemu ukrepu še rastemo, a to ne pomeni, da pred nami ni težav, je dejal predsednik Huaweija Liang Hua na novinarski konferenci v Shenzhenu, ki so jo predvajali tudi v prostorih podjetja v Bruslju.

V drugi polovici avgusta se pričakuje odločitev, ali bodo ameriške oblasti Googlu dovolile sodelovanje s Huaweijem, tako da bo lahko slednji nove modele pametnih telefonov opremil z Androidom. V podjetju izpostavljajo, da si želijo uporabljati Android, a obenem poudarjajo, da so zmožni, če bo treba, vzpostaviti alternativni sistem.

»Seveda smo zelo zadovoljni, da Huawei kljub zunanjim pritiskom še naprej dosega trdno rast. Tisti, ki so maja napovedovali naš konec, so se zmotili (...) kar te ne ubije, te okrepi,« pa je poudaril glavni predstavnik Huaweija za odnose z institucijami EU Abraham Liu v Bruslju.

Poudarjajo, da njihove ambicije glede razvoja brezžičnih omrežij pete generacije 5G ostajajo neokrnjene, čeprav so ZDA zaveznike pozvale, naj ne sodelujejo s podjetjem. Poročajo o 50 pogodbah v povezavi s 5G, od tega so jih 28 sklenili v Evropi.

»Globalno nameščanje omrežij 5G prinaša industriji izjemne priložnosti. Kitajska namerava zgraditi štiri milijone baznih postaj v prihodnjih dveh do treh letih,« je še poudaril Liu. Izpostavil je tudi, da bo 5G verjetno najboljše, kar se bo v prihodnjih letih zgodilo Evropi, in da je prav, da Evropa sama odloča o 5G.

Delež na trgu si je treba priboriti

V najnovejšem projektu 5G China Mobile sta Ericsson in Nokia po njegovih besedah dobila 46-odstoten tržni delež, kar kaže, da dinamičen kitajski telekomunikacijski trg zagotavlja enake pogoje za vse.

V Huaweiju po besedah Liuja verjamejo, da dostop do trga ne pomeni enako kot delež na trgu. Slednjega si je treba priboriti z najboljšimi rešitvami in storitvami za potrošnike, saj je to bistvo zdravega konkurenčnega okolja, izpostavljajo.

V povezavi z evropskimi varnostnimi ukrepi pa Liu pravi, da so zadovoljni, da Evropa razvija svoj varnostni sistem za 5G, saj »so le tako močni, kot je močan najšibkejši člen«. »Evropa postavlja standard visoko, a ne glede na to, kako visoko jih bo postavila, Huawei jih bo dosegel,« je zatrdil.

V EU sicer izpostavljajo zaskrbljenost zaradi kitajskega obveščevalnega zakona iz leta 2017, po katerem morajo vsi proizvajalci sodelovati s kitajskimi obveščevalnimi službami, a se za prepoved dostopa Huaweiju na evropski trg kljub pritiskom ZDA za zdaj niso odločili.