Vseh šest ranjenih so sicer oskrbeli v bolnišnici. Med ranjenimi naj bi bil po neuradnih informacijah tudi dojenček, ki je dobil odrgnine, prav tako naj bi ga napotili na pregled k zdravniku, da preveri njegov sluh.

V eksploziji je bil del avtobusa povsem uničen. Po zadnjih podatkih je eksplodiral kompresor za zrak, ki je bil nameščen nad srednjimi vrati avtobusa. Do eksplozije je prišlo na Dedinju nekaj pred 11. uro.

Na fotografijah poškodovanega avtobusa je videti precejšnje razdejanje in razbita stekla. Avtobus naj bi bil sicer v zasebni lasti in relativno nov, star le štiri leta. Avtobus so izdelali v turškem podjetju Akia.