Peterka je skupaj z Jelkom Grosem in Bojanom Joštom pred časom odpotoval v Hangčou, kjer ima sedež tudi velikan Alibaba, in skupaj s kitajskimi dekleti opravili testiranja. Večina se je ukvarjala z odbojko ali bila vpeta v kakšen drug šport, za smučarske skoke pa dekleta, stara od 13 do 17 let, še niso slišala.

Skupaj so izbrali 15 deklet, 14 jih je zdaj na pripravah v Sloveniji. Načrt je, da bodo dekleta živela in trenirala pri nas, dvakrat na leto pa obiskala svoje družine na Kitajskem. »Dela je veliko. Za zdaj uživam v tem, kot še nisem nikoli,« je za Sportal dejal slovenski skakalni šampion in dodal: »Dekleta so zelo skočna in so vse presenetila. Tudi na snegu se znajdejo, pa čeprav so ga v Planici v petek zjutraj šele prvič videla.«

»Nastanjeni smo v Kranjski Gori, v prihodnje pa se bomo preselili v hišo v Podkorenu. Pogoji za trening so v Planici najboljši. Boljših, kot jih imamo pri nas, ni. Cilji so visoki, o njih pa ne bi zdaj govoril," je še dejal Peterka, ki mu bosta pri delu v pomoč nekdanja skakalca Andraž Pograjc in njegova sestra Manja.

Kitajska bo sicer naslednja gostiteljica zimskih olimpijskih iger. Leta 2022 bodo zimski olimpijski boji v olimpijskem mestu Pekingu, ki je poletne igre gostil leta 2008.