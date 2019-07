Devetindvajsetletnik, ki je v dresu Senegala zaigral v finalu afriškega prvenstva, pred odhodom na Otok leta 2016, ko se je pridružil najprej Aston Villi, pa je med letoma 2008 in 2015 igral za francoski Lille, je šesta okrepitev PSG to poletje. Pred tem so se na stadion park princev preselili Mitchel Bakker, Marcin Bulka, Abdou Diallo, Ander Herrera in Pablo Sarabia.