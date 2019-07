Število državljanov Slovenije se je v omenjenem obdobju po podatkih statističnega urada zmanjšalo za 1600, število tujih državljanov pa se je povečalo za 5000. V začetku aprila 2019 je 143.192 tujcev predstavljalo 6,9 odstotka vseh prebivalcev Slovenije.

Prebivalstvo Slovenije je 1. aprila letos sestavljalo 1.041.965 moških in 1.042.336 žensk. Delež žensk med državljani Slovenije je znašal 51,2 odstotka, pri čemer ta delež zelo počasi upada že vrsto let. Med tujimi državljani pa je bilo žensk 33,9 odstotka. Po večletni rasti se je ta delež od 1. januarja 2018 znižal za 1,4 odstotne točke, so navedli v statističnem uradu.