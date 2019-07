Misija ZN v Afganistanu (Unama) je v poročilu ugotovila, da so skrajneži v omenjenem obdobju v napadih ubili 531, provladne sile pa 717 civilistov. Večino smrtnih žrtev so zahtevali afganistanski in ameriški letalski napadi, ki so bili izvedeni v podporo kopenskim vladnim silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadih afganistanskih in mednarodnih sil je bilo ubitih in ranjenih skupno 1397 ljudi, kar je 31 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Napadi protivladnih sil, vključno z napadi talibanov in skrajnežev Islamske države, pa so zahtevali skupno 1968 mrtvih in ranjenih, kar je 43 odstotkov manj.

Število ranjenih in ubitih civilistov je bilo tako v prvih letošnjih šestih mesecih manjše za skoraj 30 odstotkov, dodaja Unama.

Misija je pozdravila zmanjšanje civilnih žrtev, a opozorila, da je njihovo število »še vedno šokantno in nesprejemljivo«. Spomnila je, da so strani napovedale ukrepe za njihovo zmanjšanje, a opozorila, da so nezadostni.

ZDA so v zadnjem mesecu okrepile prizadevanja za dosego mirovnega dogovora s talibani, ki bi omogočil odhod tujih sil iz države v zameno za vrsto varnostnih zagotovil.

Ta mesec so se tako prvič sestali visoki predstavniki Kabula in talibanov v Dohi, kjer so sprejeli ohlapno resolucijo, ki vsebuje tudi zavezo za zmanjšanja žrtev med civilisti na »nič«, vendar so civilisti še vedno med žrtvami napadov.

Vodja misije Unama Tadamichi Yamamoto je ob objavi poročila spomnil na to zavezo ter vse strani pozval k sprejemu takojšnjih ukrepov.

Otroci predstavljajo kar tretjino vseh civilnih žrtev, saj je bilo v prvih letošnjih šestih mesecih ubitih 327 otrok, ranjenih pa 880, še navaja ZN.

Lansko leto je bilo sicer za civiliste v Afganistanu najbolj smrtonosno. Po podatkih ZN jih je bilo ubitih 3804, od tega 927 otrok.