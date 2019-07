V soboto okoli pete ure zjutraj sta slovenska zakonca iz Kamnika z belim passatom z ljubljansko registracijo pripeljala na mejni prehod Jelšane. Za volanom je sedela 40-letna P.N., na sovoznikovem njen soprog, 41-letni S.N. Očitno sta bila hrvaškim policistom na prehodu Rupa sumljiva, saj so vozilo natančneje pregledali, pri tem pa našli 8,2 kilograma nedovoljenih drog. Po poročanju časnika Novi list so droge našli v nahrbtniku, ki je bil v prtljažniku vozila, vrečki, skriti v prostoru za rezervno kolo, pa tudi v sprednjih desnih vratih. Droge so bile prekrite z oblačili, prtljago in drugimi »poletnimi« predmeti za na morje in plažo.

Gre za zaplembo ene večjih in vrednejših količin droge v zadnjem času na območju Reke. Slovenska zakonca sta na Hrvaško skušala pretihotapiti najmanj šest različnih nedovoljenih drog, enega od praškov pa policija še ni identificirala. V avtu sta tako prevažala več kot štiri kilograme amfetaminov, pa kokain, heroin, ekstazi, marihuano in hašiš.

Hrvaška policija je vrednost paketov ocenila na najmanj 1,1 milijona kun, kar je 150 tisoč evrov, prav možno pa je, da bi pri prodaji na ulici Slovenca zaslužila še več. Zaradi suma tihotapljenja nedovoljene droge so par prijeli in pridržali, grozi jima od enega do dvanajst let zapora.