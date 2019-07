Manekenka Najila Trindade je Neymarja, zvezdnika francoskega PSG, obtožila, da jo je 15. maja v luksuznem pariškem hotelu v vinjenem stanju prisilil v spolni odnos z »uporabo fizične sile«. Neymar je obtožbe odločno zanikal. Državno tožilstvo v Sao Paulu ima zdaj 15 dni časa, da se odloči, kako nadaljevati. Še vedno lahko v nasprotju s priporočili policije Neymarja obtoži posilstva, zapre primer ali pa zahteva nadaljnjo preiskavo. Končno odločitev glede primera bo sprejel sodnik.

Grda afera, ki je zadnje tedne zavzela naslovnice in pogovore nad nogometom navdušene države, je med drugim zasenčila brazilske priprave na južnoameriško prvenstvo Copa America. Gostitelji so nato sicer osvojili turnir brez svojega prvega zvezdnika, ki se je poškodoval na prijateljski tekmi pred začetkom prvenstva.

Neymar objavil sporočila in kršil pravico do zasebnosti

Olje na ogenj je prilil Neymar sam, ko je 2. junija v sedemminutnem videoposnetku na instagramu objavil vso zasebno korespondenco z Najilo Trindade in razkril, da je bil obtožen posilstva. V poskusu, da bi dokazal, da je nedolžen, je javno objavil njuno dopisovanje. Namen razkritja sporočil je bil, da je omenjena ženska tudi po domnevnem posilstvu z Neymarjem prijateljsko klepetala in si z njim izmenjevala sporočila. Vendar pa je Neymar z javno objavo brez njenega soglasja prekršil brazilski zakon in pravico do zasebnosti.

Policija je Neymarja zaslišala glede objave sporočil, prišel je tudi na zaslišanje v Sao Paulo, kjer je Trindadejeva konec maja vložila obtožbe. Ko se je saga nadaljevala, je policija proti Trdadejevi vložila tožbo zaradi obrekovanja, saj je namignila, da je policija podkupljena, a so jo njeni odvetniki hitro zavrgli.

Kljub resnosti obtožb pa raziskave javnega mnenja v Braziliji kažejo, da večina verjame v nedolžnost Neymarja.

Neymar ima sicer pogodbo s PSG do 2022, a z različnimi, tudi neposrečenimi potezami, skuša francoski klub prisiliti k prodaji. Pred dvema letoma je napadalec za rekordnih 222 milijonov evrov zamenjal Barcelono za PSG.