Stroški skupine so med aprilom in koncem junija v medletni primerjavi porasli za sedem odstotkov, ta skok pa vključuje tudi račune za gorivo, ki so poskočili za 255 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so pojasnili v letalskemu prevozniku, se soočajo z agresivno konkurenco, povpraševanje potnikov pa je postalo zelo občutljivo na cene.

Dobiček Lufthanse iz poslovanja, ki ne upošteva enkratnih dogodkov, se je v obravnavanem obdobju na letni ravni znižal manj dramatično, in sicer za 25 odstotkov na 754 milijonov evrov, prihodki pa so se okrepili za štiri odstotke na 9,6 milijarde evrov.

Skupina, ki vključuje tudi nizkocenovnega letalskega prevoznika Eurowings ter manjša letalska podjetja, kot sta Austrian in Swiss Airlines, je zdaj napovedala nadaljnje krčenje stroškov in ukrepe za povečanje fleksibilnosti. Na prihodnje obdobje sicer gleda bolj mrko, saj so gospodarski obeti vse slabši, tudi zaradi trgovinskih vojn, brexita in šibkosti pomembnejših držav v razvoju.