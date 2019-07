Hrvaški policisti so 26. julija okoli 20.40 na Obali maršala Tita v Vrsarju pristopili k 36-letnemu Slovencu. Policisti so sumili, da poseduje prepovedane droge. Njihovi sumi so se kmalu potrdili, saj se je moški pognal v beg in v morje odvrgel več paketov s kokainom v skupni teži 6,3 grama.

Moškega so policisti hitro ujeli, po opravljeni kriminalistični preiskavi pa so ugotovili, da so bili paketi s kokainom namenjeni preprodaji.