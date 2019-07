Andrej Blatnik: Zbiralci

Zbiralci so čudna sekta. Radi pokličejo na silvestrovo ali božični večer, da bi kupili katero od plošč, ki jih že dolgo ponujate na kakem zvokoljubnem forumu. Ko jih opozorite, kakšen dan je, v zadregi zmomljajo kak »ah, saj res«, pa da bodo poklicali kasneje, in odložijo sredi stavka. Seveda ne kličejo več, pojavi se kaka bolj redka izdaja iste glasbe in potem mora kdo drug dvigovati telefon.