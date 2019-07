Spletne banke in (ne)varnost: Pošlji SMS za izpraznitev denarnice

Ne bova o tem po telefonu, je pogost odgovor, kadar beseda nanese na občutljivo in zaupno temo. Bojazen, da bi nekdo prestregel našo komunikacijo, je starejša od razmaha mobilne telefonije. In praviloma ni posledica paranoje. Naše digitalno življenje se vseskozi spremlja, vrednoti in shranjuje. Nemogoče je z gotovostjo vedeti, ali je na ta pretok podatkov priključen tudi nekdo z zlonamernimi ali kriminalnimi nameni.