Če se boste zapeljali skozi Postojno, bo vašo pozornost pritegnila prenovljena fasada legendarnega postojnskega brivsko-frizerskega salona Ozbič, ki je deloval več kot stoletje. Obnovi zunanjosti naj bi kmalu sledila še obnova notranjosti, po napovedih sodeč pa naj bi prostor spremenili v živi muzej in v njem tudi nadaljevali tradicijo družine Ozbič.

V ameriški uniformi s svojim salonom

Z obrtjo se je 93-letni Janko Ozbič spoznal že pri 13 letih, ko je po pouku poprijel za metlo v očetovem salonu. Leta 1939 so očeta poklicali na orožne vaje in ga čez dve leti poslali v internacijo. »Čez noč sem kot mulec prevzel vodenje družinske obrti. Poleg brivnice smo imeli še ženski salon in parfumerijo ter deset zaposlenih,« opiše začetke. Vendar tudi sam ni dolgo ostal v Postojni, saj so leta 1943 k vojakom vpoklicali tudi njega. »Najprej sem bil na Sardiniji, kjer smo se priključili ameriški vojski. Ko se je izvedelo, da sem brivec, sem dobil poseben status in večino vojne preživel po štabih,« pripoveduje. »Ko je bila na italijanskem škornju ustanovljena divizija, so me skupaj z nekaj več kot pet tisoč slovenskimi vojaki poslali na Korziko in nato naprej, na jug Francije v Marseille. Tam sem oblekel ameriško uniformo, v štabu sem imel svoj salon, strank na pretek in za tisti čas tudi sodobno brivsko opremo. Dobil sem tudi pomočnika, poleg generala Rataja pa sem bril in strigel tudi generala Georgea Catletta Marshalla.« Na Francijo ima lepe spomine. »Dali so nam možnost učenja francoščine in angleščine, prav tako sem si lahko s plačo privoščil plesni tečaj,« pove sogovornik.