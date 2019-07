»Ravnanje s podatki, ki jih družba Huawei zbira in obdeluje na Češkem, poteka v skladu tako s češko zakonodajo kot zakonodajo EU,« so zatrdili v Huawei Technologies. Obtožbe so v tej luči označili kot »neodgovorne in nizkotne«.

Francoska tiskovna agencija AFP je minuli teden povzela poročanje češkega javnega radia, da je češka enota Huaweija v tej evropski državi skrivaj zbirala osebne podatke svojih strank, uradnikov in poslovnih partnerjev. Za omenjeni radio sta pod pogojem, da ostaneta anonimna, spregovorila dva zdaj že nekdanja Huaweijeva menedžerja. Kot sta dejala, je Huawei od njiju zahteval, da v sistem, s katerim naj bi upravljali na sedežu Huaweija na Kitajskem, vnašata osebne podatke o številu otrok, hobijih in finančnem stanju posameznikov.