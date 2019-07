Istrska policija je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočila, da so okoli poldneva dobili obvestilo službe za iskanje in reševanje na morju, da so navtiki v morju pred Porečem opazili truplo, ki plava na morju. Pripadniki pomorske policije so nato na devetih navtičnih miljah od poreškega pristanišča našli in iz morja potegnili truplo moškega, je pojasnila tiskovna predstavnica istrske policije Nataša Vitasović.

Vitasovićeva ni mogla potrditi, ali gre za pogrešanega 47-letnega slovenskega državljana, ki je v četrtek ob približno 18.15 v bližini avtokampa v Vrsarju padel z vodnega skuterja. Dodala je, da bodo to ugotovili s preiskavo.