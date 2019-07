Ryanair se sooča s številnimi izzivi, kot so višji stroški goriv, močnejša konkurenca in grožnja brexita brez dogovora.

»Najšibkejša trga sta bila Nemčija, kjer je Lufthansa dobila dovoljenje za nakup Air Berlina in te presežne zmogljivosti prodaja po cenah, ki ne pokrijejo stroškov, ter Velika Britanija, kjer na razpoloženje in izdatke kupcev negativno vpliva zaskrbljenost zaradi brexita,« je povedal glavni izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary.

Padec dobička za petino je Ryanair za prvo letošnje četrtletje sicer pričakoval. Kot razlog je navedel nižje cene vozovnic ter višje stroške goriva in osebja. Lani je Ryanair po vseevropskih stavkah osebja prvič v svoji zgodovini priznal sindikate kot stranke v socialnem dialogu in sklenil kolektivne pogodbe po posamičnih državah.

Dobra novica v prvem poslovnem četrtletju je sicer rast števila potnikov za 11 odstotkov na 42 milijonov. Za 11 odstotkov na 2,31 milijarde evrov so se povečali tudi prihodki.

Ryanair ima tudi težave zaradi Boeingovega fiaska z letali 737 max. Letalski prevoznik do konca maja 2020 pričakuje dostavo le 30 Boeingovih letal 737 max 200, in ne 58, kolikor so jih načrtovali sprva. Zaradi manjše dostave letal bo podjetje v času letošnje zimske sezone in poletne sezone 2020 prisiljeno zapreti nekaj baz.