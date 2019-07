Razrešitev poveljnika sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca dobiva nove razsežnosti. Po neuspešni interpelaciji SDS zoper Karla Erjavca in napovedanih ovadbah ter tožbah pred delovnim sodiščem se jutri odpira še eno poglavje, ki je zrcalna slika slabih odnosov v vojski. V sektorju za obveščevalno, protiobveščevalno in varnostno dejavnost generalštaba slovenske vojske bo namreč na predlog načelnice generalštaba slovenske vojske Alenke Ermenc potekal disciplinski postopek zoper predsednika Sindikata vojakov Slovenije (SVS) Gvida Novaka.

Ta naj bi s svojimi izjavami za slovenske medije ob razrešitvi Škerbinca in s pozivanjem članov parlamentarnega odbora za obrambo, da proti ministru vložijo interpelacijo, škodil ugledu ministrstva, deloval protizakonito, kršil etični kodeks in vojaško disciplino. V generalštabu slovenske vojske pojasnjujejo, da disciplinski postopek zoper Novaka ni bil sprožen zaradi njegovega sindikalnega sodelovanja, temveč prvenstveno zaradi njegovega delovanja kot pripadnika slovenske vojske.

Novak pričakuje javno obravnavo Na vprašanje, zakaj se je načelnica Alenka Ermenc njegovega delovanja lotila z obravnavo pred disciplinsko komisijo, Novak odgovarja, da ne ve. »Vem samo to, da je to neustavno in nezakonito. Kaj takega se ne bi smelo zgoditi,« pravi, prepričan, da so na ministrstvu po zlahka prestani interpelaciji zoper Erjavca dobili krila. »Očitno nihče v državi ne odgovarja za nič in lahko vsak dela, kar hoče,« je zgrožen Novak. Na disciplinsko obravnavo bo jutri prišel, pričakuje pa, da se je bodo lahko udeležili tudi predstavniki medijev. »Prišel bom, a se ne bom zagovarjal. Storil nisem ničesar napačnega. V dveh, treh stavkih bom povedal svoje stališče,« je dejal Novak in napovedal, da bo za priči komisiji predlagal še sekretarja in podpredsednika sindikata, ki skupaj z njim sestavljata izvršilni odbor sindikata. Če obravnava pred disciplinsko komisijo ne bo javna, se je tudi sam ne namerava udeležiti, je danes še napovedal Novak. V Slovenski vojski poudarjajo, da je javna samo razglasitev odločitve disciplinskega organa, ne pa tudi sam postopek. V SVS so napovedali, da se bo razprave udeležilo več predsednikov sindikatov iz Konfederacije slovenskih sindikatov.

Kaj v generalšabu očitajo Novaku Seznam razlogov je dolg. Kršil naj bi zakonodajo o obrambi, o delovnih razmerjih, kodeks vojaške etike SV in pravila službe. Sporne naj bi bile Novakove izjave za več slovenskih medijev (tudi za Dnevnik), v katerih se je kritično opredelil do zamenjave Škerbinca, ji nasprotoval, ocenjeval delo Erjavca in Ermenčeve, pozival k nujni seji odbora za obrambo in vložitvi interpelacije zoper Erjavca. S tem početjem, ki ga je minister opisal kot vstopanje v prostor politike – zaradi česar je sindikatu odpovedal pogodbo o sodelovanju z ministrstvom –, naj bi Novak kršil pravila službe. Za takšne izjave namreč ni imel pooblastil ministrstva, je zapisano v obrazložitvah generalštaba. Njegove izjave o neupravičenosti zamenjave Škerbinca naj tudi ne bi bile utemeljene: zakon o obrambi določa postopek imenovanja in razrešitve, razrešena oseba pa lahko zoper njega vloži ugovor. Podpolkovnik Tomislav Komac, ki po pooblastilu Ermenčeve vodi disciplinski organ na ministrstvu, je v sklepu o uvedbi disciplinskega postopka zoper Novaka zapisal, da čeprav je predsednik sindikata pripadnik Slovenske vojske, to še ne pomeni, da lahko podaja mnenja o službenih zadevah oziroma delovanju slovenske vojske. »Naloga sindikata je, da se na zakonit način bori za delovnopravne pravice delavcev in delodajalca opozarja na kršitve, ki se dogajajo,« je zapisal Komac. Načelnica Alenka Ermenc je menila podobno: »Pripadnik, četudi je predsednik sindikata, bi moral krepiti zaupanje javnosti v slovensko vojsko ter pravilnost njenih dejanj, ne pa z javnim nastopanjem ustvarjati nezaupanje.«