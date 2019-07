Kot smo pisali že včeraj, je obsojenec, ki prestaja kazen na zaprtem oddelku zavoda Dob, poskušal pobegniti med jutranjim sprehodom. Preplezal je ograjo in stekel v smeri podjetja, ki deluje v varovanem območju zapora.

Pazniki v zaporu so se na beg odzvali nemudoma in obsojenca hitro prejeli, ki se ob prijetju ni upiral. Takoj po prijetju je bil kaznjenec nameščen v posebni prostor, kjer je ostal do prenehanja razlogov za namestitev v posebnem prostoru.

Obsojenec si je med poskusom bega poškodoval roke, pomoč so mu takoj nudili pravosodni policisti, kasneje pa ga je oskrbelo tudi osebje iz Zdravstvenega doma Trebnje, ki v zavodu opravlja naloge zdravstvene oskrbe.

Kot so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij obsojenec pobega verjetno ni načrtoval, saj med begom ni uporabljal nobenih pripomočkov. Obsojenec je sedaj nameščen v poseben strožji režim zaradi suma izrazite begosumnosti, kjer lahko ostane do enega meseca. Trajanje bivanja na tem oddelku pa se lahko tudi vsakič znova podaljšuje za mesec, če še obstajajo razlogi za takšno namestitev.