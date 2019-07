Policisti so ponesrečenko nemudoma odpeljali v zdravstveni dom, od tam pa so jo premestili na zdravljenje v novomeško bolnišnico.

Policisti so v postopku ugotovili, da je žensko pretepel 83-letni soprog. Ugotovili so tudi, da je bil moški do svoje žene že večkrat nasilen pred tem, a tega ni prijavila policiji.

Moškemu bodo policisti izrekli prepoved približevanja žrtvi zaradi suma, da bo ogrozil njeno življenje in svobodo. Nasilneža bodo tudi kazensko ovadili.