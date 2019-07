Konec septembra in v začetku oktobra leta 2017 se je nad Evropo širil oblak nevarnega radioaktivnega izotopa rutenij-106. Radioaktivne delce so zaznali merilci med Švico in Ukrajino ter Norveško in Grčijo. Delci so dosegli tudi Slovenijo. Ker je bila njihova koncentracija majhna, oblak ni predstavljal nevarnosti za ljudi ali okolje. Kljub temu so se pričela pojavljati ugibanja, od kod je prišel. Ruska meteorološka organizacija je novembra istega leta priznala, da so najvišjo koncentracijo delcev tega oblaka, ki je bila kar 986-krat večja od običajne v naravi, izmerili na meteorološki postaji Argjašu na jugu Urala, so pa zanikali možnost, da bi delci izvirali iz Rusije.

Moskva je kot izvor delcev med drugim navedla tudi možnost, da je šlo za strmoglavljen satelit, ki je vseboval jedrski material. To se svetovnim strokovnjakom ni zdelo zelo verjetno. Že kmalu so posumili, da je radioaktivna snov izvirala iz objekta za predelavo jedrskih odpadkov Majak, blizu mesta Ozersk v regiji Čeljabinsk. Jedrski objekt Majak je od meteorološke postaje Argjašu sicer oddaljena vsega 30 kilometrov. Strokovnjaki s francoskega instituta za jedrsko varnost IRSN pa so že lani predstavili sume, da je oblak nastal, ko so v ruskem objektu naredili napako med proizvodnjo izredno radioaktivnega materiala namenjena za fizikalni eksperiment v italijanskem narodnem laboratoriju Gran Sasso v L'Aquili.

Rusija je ves čas zanikala, da bi radioaktivni delci lahko bili posledica nesreče v kakšnem od njihovih jedrskih elektrarn ali objektov za obdelavo jedrskega materiala. Mednarodna skupina 69 strokovnjakov je sedaj potrdila, da je bil najverjetnejši izvor izpusta objekt Majak. Rusiji so ob tem očitali, da je jedrsko nesrečo prekrila. Ugotovitve so znanstveniki sicer objavili v znanstveni reviji Proceedings. Čeprav je bil izpust radioaktivnega materiala nenevaren, je bil najhujši po jedrski nesreči japonske nuklearke v Fukušimi leta 2011.