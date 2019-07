»Moje kariere igralca je uradno konec. Leta 2013 sem začel delati trenersko licenco Uefe B, zdaj bi to rad končal in prišel še do A licence. V letu in pol – če bo šlo vse po sreči – bom pripravljen voditi ekipo,« je povedal 38-letni Evra, ki je za Manchester United igral osem let, v tem času pa med drugim petkrat slavil v premier ligi in enkrat v ligi prvakov.

Leta 2014 je iz Uniteda prestopil v Juventus, nato je nosil še dres Marseilla in West Hama. Na začetku kariere je igral za Marsalo, Monzo, Nico in Monaco. Za Francijo je odigral 81 tekem.