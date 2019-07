Robotska leča povečuje opazovane predmete, ko pomežiknemo

Raziskovalci z Univerze v Kaliforniji San Diego so razvili sistem, ki uporabniku omogoča s pomočjo mežikanja preoblikovati posebno robotsko lečo. Ko se to zgodi, leča opazovalcu poveča oziroma približa opazovani predmet za do 32 odstotkov.