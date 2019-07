Nekaj dni pred koncem prestopnega roka na Kitajskem in slaba dva tedna pred zaprtjem nogometne tržnice v premier ligi, Bale ostaja v Madridu. Realova uprava je namreč na željo Valižana blokirala prestop, saj se je po premisleku v skladu z željami družine, ki ni naklonjena spremembi okolja, odločil ostati v Evropi. Neuspeli prestop verjetno že pomeni, da bo Bale ostal pri španskem velikanu, poroča Marca. Pred tem so se zanj ogrevali pri Tottenhamu, a so bila pogajanja neuspešna, predvsem na račun visoke plače, Bale namreč v Madridu zasluži 800.000 evrov na teden.

30-letni zvezdnik je z Realom pogodbeno vezan še tri leta, če želi igrati, pa bo moral najprej zgladiti odnos s trenerjem Zinedinom Zidanom, ki ga je pred časom že odpisal. Tridesetletni Valižan sicer kljub potencialu, ki so mu ga pripisovali, pri kraljevem klubu po rekordnem prestopu leta 2013 ni spisal zavidanja vredne zgodbe. V javnost je prišla tudi informacija, da se sploh v zadnjem obdobju vse raje posveča igranju golfa. Njegova tedenska plača pri kitajskem prvoligašu bi, mimogrede, znašala vrtoglavih 1,1 milijona evrov.