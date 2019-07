Nogometaš aktualnih španskih prvakov Lionel Messi je zadnje dni dopusta izkoristil za obisk Ibize, kjer se je skupaj s soigralcema Jordijem Albo in Luisom Suarezom ter nekdanjim članom Barcelone Cescom Fabregasom v nedeljo udeležil zabave. A ta bi se za Argentinca lahko končala precej klavrno. Slavnega nogometaša je namreč verbalno napadel neznanec, ki je kasneje skušal z njim obračunati še fizično.

Kot poročajo španski mediji, do nasilja na srečo le ni prišlo, saj so še pravočasno posredovali varnostniki in Messija zaščitili, s tem pa bržkone tudi preprečili hujši incident.