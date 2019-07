Hongkong že osem koncev tedna zapored pretresajo množični in večinoma mirni protestni shodi, izbruhnilo je tudi nekaj nasilnih spopadov med protestniki in policijo. Shode je zanetil predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljenih hujših kaznivih dejanj Kitajski. Sčasoma so protestniki oblikovali tudi druge zahteve, kot so demokratične reforme, splošna volilna pravica in večje svoboščine. Protestirajo tudi proti dosedanjemu nasilju nad protestniki.

Tiskovni predstavnik vladnega urada za Hongkong in Macao je danes v Pekingu dejal, da gre za »zlobna in kriminalna dejanja, ki so jih zagrešili radikalni elementi«. Poudaril je še, da so protesti resno škodovali vladavini prava, javnemu redu, gospodarstvu in življenju prebivalcev Hongkonga.

Prebivalce Hongkonga iz vseh družbenih slojev pa je pozval, naj se zavedajo resnosti trenutnih razmer ter se enotno uprejo nasilju. »Ne smemo križem rok gledati, kako peščica ljudi tepta pomembne vrednote,« je še dejal.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so se kitajske oblasti z današnjo novinarsko konferenco prvič odzvale na proteste.

Hongkong je nekdanja britanska kolonija, ki je leta 1997 postala administrativno območje Kitajske, a ji je bila v skupni deklaraciji zagotovljena avtonomija vse do leta 2047. Številni prebivalci oz. protestniki menijo, da so njihove pravice in svoboščine v zadnjih letih ogrožene.