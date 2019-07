V sindikatu so sporočilu za javnost priložili sklep o uvedbi disciplinskega postopka. Kot je iz njega razvidno, je predsednik SVS Novak utemeljeno osumljen, da je v času od 12. aprila do 7. maja letos brez pooblastila ali soglasja nadrejenega podajal izjave in stališča, ki materialno in moralno škodujejo ali bi lahko škodovale interesom delodajalca.

»Za noben sindikat v nobenem zakonu, tudi v zakonu o obrambi ne, niso določene nikakršne omejitve sindikalnega delovanja, saj bi omejitve pri zastopanju zaposlenih v okviru sindikalnega delovanja bile protiustavne. Kar si je dovolila načelnica generalštaba, je v demokratični državi nedopustno,« so se v SVS odzvali na uvedbo disciplinskega postopka.

Ob tem so napovedali, da bosta SVS in Novak zoper Ermenčevo podala kazensko ovadbo »zaradi preprečevanja in onemogočanja ter oviranja svobodnega združevanja in izvajanja sindikalne dejavnosti pripadnikov SV«. Če bo prišlo do vodenja disciplinskega postopka, bo SVS podal kazensko ovadbo tudi zoper podpolkovnika Tomislava Komca, ki ga je načelnica pooblastila za vodenje odločanja v postopku.

Ermenčevi v SVS tudi očitajo, da skuša »uvesti nove standarde za sindikalno delovanje v Sloveniji, in sicer da bodo sindikati in njihovi predstavniki pred začetkom stopnjevanja sindikalnih aktivnosti morali pridobiti dovoljenje in pooblastilo delodajalca«.

Sicer sta SVS in njegov predsednik Novak že junija vložila kazensko ovadbo in zasebno tožbo zoper ministra za obrambo Karla Erjavca, in to zaradi domnevnih kršitev sindikalnih pravic, zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela v službi.

Na obrambnem ministrstvu pa so maja odpovedali pogodbo o zagotavljanju pogojev za delovanje SVS. Sindikatu so med drugim očitali javno pozivanje političnih strank k sklicu nujne seje odbora DZ za obrambo in za vložitev interpelacije zoper Erjavca.

Kot so še spomnili v SVS, zakon o obrambi za vodenje disciplinskih postopkov v SV določa, da se ti vodijo po zakonu o pravdnem postopku. Torej bo po napovedih SVS torkova obravnava v postopku javna in se je bo udeležilo tudi več predstavnikov Konfederacije slovenskih sindikatov.