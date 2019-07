Dobitnik brona na zadnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016 zaradi incidenta ne sme zapustiti države, dokler policija primera ne razišče.

Kenderesi je priznal, da je plesalko res otipaval, a zanika obtožbe o spolnem nadlegovanju. »Ko sem se vrnil s stranišča, sem se napotil proti plesišču. Korejskega dekleta, ki je delalo kot plesalka v klubu, sem se dotaknil od zadaj. Nisem se ustavil za njo, napravil sem eno, nepremišljeno kretnjo, ki je močno razjezila dekle in je proti meni vložila obtožnico. Zavedam se resnosti položaja, zato sem ves čas sodeloval v procesu,« je v izjavi za javnost zapisal plavalec.

»Močno obžalujem, kar se je zgodilo in prosim korejsko dekle odpuščanja. Hkrati pa strogo zanikam vsakršno obliko spolnega nadlegovanja,« je zaključil. Madžarska ekipa in Mednarodna plavalna zveza Fina sta vmes potrdili, da so Kenderesija spustili iz pripora, Južne Koreje pa ne sme zapustiti 10 dni.