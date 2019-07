Začelo naj bi se, ko je Cummings na kongresnem zaslišanju ostro napadel vladne predstavnike, odgovorne za porazne razmere v zbirnih centrih za migrante. Trumpa je kritika razjezila. V odzivu na twitterju je najprej zapisal, da so razmere menda imenitne, nato pa Cummingsu priporočil, naj pomete pred lastnim pragom, saj v kongresu zastopa okrožje, ki so ga preplavile podgane. Časopis Baltimore Sun je Trumpu odgovoril z uredniškim komentarjem, češ da je bolje imeti podgane, kot biti podgana.

Cummings je temnopolt in njegovo okrožje je večinsko temnopolto, zato je Trump znova deležen obtožb o rasizmu. »Takšne izjave in dejanja, da se ljudi razvrsti v tabore glede na rasno ali etnično identiteto, so način na katerega misli, da je zmagal leta 2016 in način na katerega misli, da bo zmagal na volitvah leta 2020,« je izjavil eden od predsedniških kandidatov demokratske stranke Julian Castro. V Cummingsovo okrožje spada del Baltimora, ki ima v ZDA sloves nevarnega mesta. »Spet želi preusmeriti pozornost,« pa je izjavil demokratski kongresnik Jerry Nadler, ki je Trumpove tvite označil za gnusne in rasistične.

Očitki o rasizmu so se na predsednika usuli že pred kratkim, ko je štiri kongresnice, ki niso belke, pošiljal tja, od koder so prišle. Vse so sicer ameriške državljanke in le ena od njih je bila rojena v tujini.

Trump je v nedeljo je na kritike odgovoril, da je rasist Cummings, demokrati pa naj bi se na rasizem sklicevali, kadar jim dejstva niso v prid.

»Če bi rasist Elijah Cummings usmeril več energije v pomoč dobrim ljudem iz njegovega okrožja in Baltimora, potem bi mogoče napredovali pri urejanju zmede, ki jo je pomagal ustvariti v številnih letih nesposobnega vodstva,« je tvitnil Trump.

»Gospod predsednik vsak dan grem v svoje okrožje. Vsako jutro se zbudim in se borim za sosede. Moja ustavna dolžnost je, da vodim nadzor izvršne veje oblasti, moja moralna dolžnost pa je, da se borim za ljudi v mojem okrožju,« mu je odgovoril napadeni.

Trumpa je v nedeljo na ameriških televizijah zagovarjal vršilec dolžnosti šefa kabineta Mick Mulvaney, ki je vztrajal, da njegov šef ni rasist in da njegove izjave niso rasistične, vendar je naletel na nerazumevanje tudi na televiziji Fox News. Mulvaney je vztrajal, da Trump včasih pretirava.