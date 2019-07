Strelec je na festival česna v mestu Gilroy vdrl tako, da je v ograji naredil luknjo in zlezel skoznjo. Po minuti streljanja ga je obdala policija. Vodja tamkajšnje policije Scot Smithee je potrdil, da je oboroženega moškega ustrelila policija in da je umrl. »To je novinarska konferenca, ki si je nikoli ne želiš v svojem mestu,« je dejal Smithee. Pojasnil je še, da je bilo v streljanju ranjenih 15 ljudi in da iščejo še morebitnega pomočnika.

Zaenkrat ni jasno, ali je druga oseba tudi streljala ali je strelcu pomagala kako drugače. Ameriški mediji so poročali, da so bili v streljanju na festivalu približno 50 kilometrov jugovzhodno od mesta San Jose ubiti trije ljudje. Glede na posnetke so ljudje začeli bežati naokoli, ko se je zaslišalo streljanje. Ena od udeleženk festivala je dejala, da je videla belega moškega, starega med 30 in 40 let, ki je začel streljati naokoli.