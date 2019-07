Po pričakovanju so v želji po prvih prvoligaških točkah Ljubljančani silovito napadali in stisnili Sežančane v njihov kazenski prostor. Zelo enostranski nogomet, a tudi neučinkovit, saj domači novinec ni izkoristili nobenega od obetavnih napadov, za nameček je Mensah po prodoru zadel prečnik in vratnico. Kraševci so bili prisiljeni vso energijo usmeriti v obrambo, pravih priložnosti, da bi žogo popeljali bliže domačemu kazenskemu prostoru, niso imeli. Ko je kapetan Nemanić po vrnitvi z odmora zaustavil prodor Matka in bil z rdečim kartonom poslan z igrišča, je bila to dodatna voda na mlin domačega iskanja priložnosti za premierno prvoligaško zmago.

Derbi novincev je odločil Mensah Odločilni trenutek se je zgodil devet minut pozneje. Ihbeisheh je podal z desne, Mensah pa je ob neodločni sežanski obrambi žogo v mrežo preusmeril z glavo. Šele po zaostanku in kljub igralcu manj so se začeli malce bolj odločni sežanski prodori čez sredino igrišča. Bongongoui in Sikimić sta bila najbliže izenačenju, premoč pa je bila še naprej v nogah Šiškarjev. O tem priča tudi 19 podaj Kirma iz kota. Dejan Grabić je torej vpisal zgodovinsko prvoligaško zmago: »Nadgradili smo energijo s prvih dveh tekem, ki se nam rezultatsko nista izšli. Tokrat je bilo drugače in čestitke fantom. Stavimo predvsem na moštvenega duha, ki bo verjetno ključnega pomena skozi dolgo prvenstvo.« »Imeli smo dve ali tri priložnosti, ki se na tekmi ponudijo v vsakem primeru, ampak očitno si nismo zaslužili, da bi bili po takšni predstavi še nagrajeni,« je bil kritičen sežanski trener Andrej Razdrh. Čeprav je Triglav imel kar dva igralca več, je z velikimi težavami s 3:2 premagal Rudar, ki je znova potrdil, da je v dobri formi. Velenjčani so v uvodnih minutah zapravili dve lepi priložnosti za vodstvo, kar je naredilo nervoznega napadalca gostov Žigo Škofleka. Triglav je povedel iz prvega nevarnega napada, ko je v 22. minuti po podaji Kristijana Arha Česna z leve strani iz bližine zadel Luka Majcen. Kranjski kapetan je drugi zadetek dosegel v 40. minuti, ko je realiziral enajstmetrovko, ki jo je nad njim z vlečenjem zakrivil kapetan gostov David Kašnik in za nameček (prestrogo) prejel rdeči karton.