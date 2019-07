S časom 11,20 je najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec na državnem prvenstvu v atletiki v Celju krepko izboljšala osebni rekord na 100 m in izpolnila normo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo konec septembra in v začetku oktobra v Dohi. Toda polfinalni rezultat je imel lepotno napako, saj je atletinja Massa dosegla rezultat s premočnim vetrom (+3,4 m/s). Naslov državne prvakinje si je priborila s finalnim časom 11,46, ko ji je pihal veter v prsa s hitrostjo 0,8 m/s. Razmere v Celju so bile namreč vremensko spremenljive. Maja Mihalinec je bila prepričljivo najhitrejša tudi danes, ko je s časom 23,16 za 14 stotink zaostala za normo na 200 m. Po dva naslova prvakov so v Celju osvojili še Neja Filipič v troskoku in daljini, Veronika Domjan (disk in krogla), Jan Kokalj (5000 in 3000 m) in Urška Arzenšek (1500 in 3000 m).

»Malo sreče je treba, sem sicer zelo dobro pripravljena, a za osebni rekord in normo za svetovno prvenstvo potrebujem tudi majceno pomoč vetra. Bilo ga je malo preveč v kvalifikacijah, a tudi z vetrom +2,0 m/s bi bil izid podoben. Tudi če ga je malo več od dovoljenega, moraš obračati noge,« je povedala Maja Mihalinec.

Dva centimetra je za normo za nastop na svetovnem prvenstvu zaostala tudi Maruša Černjul. Najboljša slovenska skakalka v višino je preskočila 192 cm v prvem poskusu, dva centimetra višjo letvico, ki bi ji zagotovila nastop v Katarju, pa je trikrat podrla. »Zadovoljna sem, a tudi malo razočarana, ker nisem dosegla norme, ki sem ji bila dvakrat blizu. Malo energije so mi pobrali skoki in poprave na nižjih višinah, potem pa še skok na 192 cm, ko sem bila zelo vesela in sem s kričanjem izgubila energijo,« je bila odkrita Maruša Černjul.

Za najboljši rezultat je v Celju poskrbela slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej. Konjičanka je bila z dosežkom 63,79 m najdaljša v sezoni in je potrdila normo za nastop v Dohi. »Zadovoljna sem z dosežkom. V načrtu sem imela, da bom prvi vrhunec forme dosegla na državnem prvenstvu. Žal sem dosegla nekoliko krajšo daljavo od pričakovanj, toda tudi sezona se je začela malo slabše. Dosežek je res dober, sem v formi in lahko pričakujem v nadaljevanju še boljše mete,« je pojasnila Martina Ratej.

Danes je s preskočenimi 456 cm v Celju izstopala skakalka ob palici Tina Šutej, ki je potrdila normo za SP. Zaradi varnosti so skakalci v višino in ob palici tekmovali v dvorani pod tribuno stadiona Kladivarja. Tekmovališče na prostem je bilo namreč preveč razmočeno. Dober rezultat je dosegel mlajši članski evropski prvak Kristjan Čeh, ki je disk zalučal 61,97 m.