V nasprotju s prevladujočo ideologijo v višegrajski skupini držav, ki so nagnjene h ksenofobiji, nacionalizmu, populizmu in konservatizmu, je Čaputova zagovornica modernih zahodnih vrednot in evropskega združevanja ter strpna do migrantov. Nekatera svoja stališča je zdaj predstavila v intervjuju za pariški dnevnik Le Monde. Pogovor je nastal ob njenem obisku pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu, ki ji je kot liberalec ideološko blizu, tudi na primer glede odnosa do homoseksualcev in splava.

Najprej je Čaputova poudarila, da ima kot predsednica države, izvoljena od vseh Slovakov na volitvah, možnost, da prepreči imenovanje sodnikov in tožilcev. »Zame je delovanje sodnega sistema izjemnega pomena,« je dodala. »Vsi v postkomunističnih državah se soočamo z vprašanjem, kako izboljšati delovanje pravosodja. Rada bi sprožila spremembe na tem področju in imam možnost, da vplivam na to, kdo bo sodnik in tožilec, prav tako lahko mobiliziram politično podporo za take spremembe.« Njen vpliv na imenovanje novega državnega tožilca drugo leto na primer ne bo všeč nekdanjemu socialdemokratskemu premierju Robertu Ficu, saj je sedanji vodja tožilcev njegov nekdanji sošolec, ki je preprečil aretacije več pomembnih socialdemokratskih politikov.

Čaputova pravi, da se za zdaj dobro razume s predsedniki Češke, Madžarske in Poljske, ki so zagovorniki neoliberalne demokracije. A dodaja. »Moje dojemanje vloge Slovaške v EU je nekoliko drugačno od predstav teh treh mojih kolegov glede vloge njihovih držav v EU.« Svojo zmago na predsedniških volitvah pripisuje temu, da so Slovaki podprli njeno zavezanost EU in Natu.