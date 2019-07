Že v prvem krogu druge slovenske nogometne lige so gledalci videli razburljive tekme s preobrati. Lanski prvoligaš Gorica je upravičil vlogo favorita, potem ko je proti Beltincem po prvem polčasu zaostajal 0:1. V drugem delu so Goričani ob številčni prednosti (že v prvem polčasu je bil zaradi dveh rumenih kartonov izključen David Lukač) strli odpor gostov. Junak tekme je bil s hat-trickom napadalec Etien Velikonja (na sliki): »Med odmorom smo se dogovorili, da drugi del tekme odigramo mirno, vendar moramo biti bolj agresivni in žoga mora hitreje potovati. Po izenačujočem zadetku je bilo vse lažje. Vsakega zadetka sem zelo vesel, a najpomembnejši sta zmaga ekipe in osvojitev zelo pomembnih treh točk. Šli bomo iz tekme v tekmo.«

Novi drugoligaš Koper, ki z zvezdniško zasedbo odkrito napoveduje napredovanje v prvo ligo, si je privoščil spodrsljaj v Novem mestu. Potem ko so Primorci povedli z 2:0, so jim povsem pošle moči in so na koncu panično reševali remi proti razigranim Novomeščanom. Prvi zvezdnik lige Vršič se je na začetku tekme izkazal z evrogolom, nato pa mu je skupaj z Galešićem in Gubercem povsem pošla sapa. Trener Kopra Miran Srebrnič je imel na igrišču preveč »dizelašev« ter premalo mladosti in hitrosti.

2. SNL, 1. krog: Krka– Koper 2:2 (0:1) – strelci: 0:1 Vršič (7), 0:2 Šolaja (49), 1:2 Kim (57), 2:2 Pavič (72). Stadion Portoval v Novem mestu, gledalcev 200, sodnik: Tkalčič.

Krško – Kalcer Radomlje 3:3 (1:3) – strelci: 1:0 Čirjak (8), 1:1 Varga (17), 1:2 Primc (20), 1:3 Jakovljević (31), 2:2 Čirjak (56), 3:3 Srpak (69). Stadion Matije Gubca v Krškem, gledalcev 250, sodnik: Matković.

Fužinar Vzajemci – Roletk Dob 2:1 (2:0) – strelca: 1:0 Medved (24), 2:0 Medved (41), 2:1 Račić (79). Mestni stadion Ravne na Koroškem, gledalcev 300, sodnik: Šmajc.

Jadran Dekani – Drava Dakinda Ptuj 3:1 (1:0) – strelci: 1:0 Stepančič (40), 2:0 Stepančič (63), 2:1 Haljeta (73), 3:1 Verunica (80). Športni park Dekani, gledalcev 60, sodnik: Perić.

Gorica – Beltinci Klima Tratnjek 4:1 (0:1) – strelci: 0:1 Mauko (26), 1:1 Volarič (49), 2:1 Velikonja (70/11 m), 3:1 Velikonja (78/11 m), 4:1 Velikonja (94). Mestni stadion Ajdovščina, gledalcev 300, sodnik: Podgoršek.

Nafta 1903 – Brežice Terme Čatež 3:1 (1:0) – strelci: 1:0 Ploj (37), 2:0 Oštrek (50), 3:0 Vinko (80), 3:1 Ferić (95). Športni park Lendava, gledalcev 400, sodnik: Šabanagić.

Rogaška – Vitanest Bilje 0:1 (0:0) – strelec: 0:1 Doplihar (75). Športni center Rogaška Slatina, gledalcev 250, sodnik: Kos.

Brda – Koroška Dravograd – strelci:

Pari prihodnjega kroga, sobota ob 17. uri: Drava – Krka, ob 17.30: Dob – Dekani, Bilje – Fužinar, Krško – Rogaška, Radomlje – Brežice, Dravograd – Gorica, ob 20. uri: Koper – Brda, nedelja ob 17.30: Beltinci – Nafta.