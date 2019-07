Slovenska judoistka Tina Trstenjak (na sliki) je drugi dan velike nagrade v Zagrebu z zmago poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev, saj je ugnala vso konkurenco v kategoriji do 63 kilogramov. Prvi dvoboj proti Francozinji Manon Deketer je Tina Trstenjak obrnila v svoj prid v tretji minuti dvoboja, ko je povedla s točko wazarija in prednost zadržala do izteka rednega dela. Drugo borbo proti Finki Emiliji Kanerva je hitro končala s končnim prijemom v drugi minuti in napredovala v četrtfinale. Tam je premagala Filipinko Kyomi Watanabe z metom za ippon v zadnji minuti rednega dela dvoboja.

Do finala se je prebila z zmago nad Nizozemko Sanne Vermeer, ki so ji dosodili tri kazni. Za najvišjo stopničko se je bojevala z drugo nosilko turnirja Japonko Nami Nabekura. Skozi celoten finale je prevladovala in na koncu slavila po še tretji dosojeni kazni Japonki. Trstenjakova je tako poskrbela za zelo dobro popotnico pred svetovnim prvenstvom v Tokiu, ki bo konec avgusta, saj je bila to zadnja pripravljalna tekma.

Anamari Velenšek je danes v Zagrebu osvojila tretje mesto v kategoriji nad 78 kilogramov. Velenškova je uvodoma premagala Madžarko Emese Karpati, zatem pa Kitajko Yanan Jiang. Četrtfinale proti Japonki Akiri Sone se ni izšel v prid Velenškove, saj si je Japonka najprej priborila prednost vazarija, nato pa malo pred koncem rednega dela zaključila dvoboj z metom za ippon.

Do boja za bronasto kolajno se je prebila preko Ukrajinke Tarasove, na kateri je izvedla vzvod na komolec in jo prisilila k predaji dvoboja. Zadnja prepreka med Velenškovo in bronasto kolajno je bila Turkinja Kayra Sayit. V tretji minuti dvoboja je Slovenka izvedla končni prijem in ga držala do konca ter z ipponom premagala Turkinjo.

Evropska prvakinja Klara Apotekar je bila danes v kategoriji do 78 kilogramov peta.