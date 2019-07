Na Dunaju so se srečali predstavniki Francije, Velike Britanije, Nemčije, Rusije in Kitajske, ki so zavezane rešitvi mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom, potem ko so ZDA lani odstopile od sporazuma in proti Teheranu znova uvedle sankcije.

Namestnik iranskega zunanjega ministra Abas Aragči je vzdušje na srečanju označil kot konstruktivno, pogovore pa kot dobre, čeprav niso uspeli razrešiti vsega. Teheran ocenjuje, da so podpisnice sporazuma le-temu zavezane, je dejal.

Aragči je pojasnil, da so na pogovorih načeli tudi vprašanje iranskega izvoza nafte, vključno s poskusi ZDA, da to preprečijo.

Za Iran je zelo pomembno, da lahko še naprej izvaža nafto, kar predstavlja največjo pridobitev pred štirimi leti podpisanega sporazuma, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Teheran je zato na srečanju opozoril evropske države, naj mu tega ne skušajo preprečiti.

"Glede na to, da je Iran upravičen do izvoza nafte v skladu s sporazumom, je vsakršna ovira v povezavi z izvozom iranske nafte v nasprotju s sporazumom," je dejal Aragči po pogovorih, ki so potekali na ravni političnih direktorjev in namestnikov zunanjih ministrov.

Aragči je ob tem opozoril, da Teheran britanski zaseg iranskega tankerja z nafto Grace 1 v začetku julija v bližini Gibraltarja obravnava kot kršenje jedrskega sporazuma, še navaja AFP.

Po besedah namestnika ruskega zunanjega ministra Sergeja Rjabkova strani niso dosegle soglasja glede vprašanja zaseženega iranskega tankerja. "Vprašanje zaseženega tankerja z iransko nafto je bil deležen žgoče, rekel bi bojevite razprave," je pogovore opisal Rjabkov, poroča ruska tiskovna agencija Tass.