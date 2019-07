Španska levica sama sebi največji sovražnik

Španska levica je z zavrnitvijo vodje Socialistične delavske stranke (PSOE) Pedra Sancheza za novega predsednika vlade minuli teden v parlamentu doživela hud poraz. »Levica izgubi celo takrat, ko zmaga,« pravijo. A tokrat ji poraza ni zadala desna opcija. Očitki in prerekanja med Sanchezom in Pablom Iglesiasom, prvakom edine možne koalicijske partnerske stranke Unidas Podemos, so pokazali, da je največji sovražnik levice sama levica, kar pa ne velja samo za Španijo. Stranki nista bili zmožni skleniti političnega kompromisa že zaradi tega, ker si oba voditelja nista simpatična, s čimer je prišel do izraza stari princip, da je vse, kar je osebno, tudi politično.