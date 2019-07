Letošnjo plezalsko sezono v Karakorumu so precej zaznamovale nenaklonjene vremenske razmere. Še posebej so prekrižale načrte gornikom, ki so v juliju želeli splezati na 8611 metrov visoko divjo goro K2. Nekaj manjših osebnih odprav in deset velikih komercialnih, vsega skupaj več kot sto gornikov, ni moglo priti kaj višje kot do zadnjega višinskega tabora oziroma do roba območja smrti na višini 7500 metrov, kjer se pri vzponu na K2 šele začnejo prave težave. Dokončno se je ustavilo na višini 8300 metrov, od koder šerpe zaradi ogromne količine novozapadlega snega, velike nevarnosti plazov in močnih vetrov kljub obupnim poskusom niso mogli napeljati fiksnih vrvi do vrha. Zato je pred tednom dni večina komercialnih odprav zapustila bazni tabor pod goro in se vrnila v civilizacijo. Med poraženci sta bila tudi švicarski avanturist Mike Horn in njegov soplezalec Fred Roux, ki sta poleti prva prišla pod K2 in se jima je vrh izmaknil v poskusu vzpona iz zadnjega višinskega tabora.

Iz četrtega višinskega tabora je skupaj s štirimi šerpami krenil po klasični Abruzzijevi smeri že ponoči in ob osmih zjutraj so stali na vrhu, na katerega so napeljali tudi fiksne vrvi. S tem so odprli pot do vrha tudi drugim gornikom, ki so v četrtem višinskem taboru čakali na končni naskok. Kmalu za Nimsom sta vrh K2 dosegla ameriški alpinist in gorski vodnik Adrian Ballinger ter Carla Perez, prva Južnoameričanka, ki je osvojila Everest brez pomoči dodatnega kisika. Perezova in Ballinger sta se tudi na drugi najvišji vrh na svetu povzpela brez dodatnega kisika, skupaj z njima pa je goro osvojila še podporna ekipa z dvema šerpama in ekvadorskim vrhunskim alpinistom Estebanom Meno, ki so si pomagali z jeklenkami kisika. Naslednji dan se je na K2 povzpelo še 19 gornikov, 13 klientov agencije Seven Summit Treks in šest šerp.

Potem je prišel Nirmal Purja - Nims. Nezavidljive možnosti za vzpon na Divjo goro so ogrozile tudi njegove možnosti za uresničitev projekta Bremont Project Possible, v katerem cilja na osvojitev vseh 14 osemtisočakov v sedmih mesecih letošnje sezone. Nims je v maju splezal na šest osemtisočakov v Nepalu (vse s pomočjo dodatnega kisika), izvedbo že v juniju načrtovanih vzponov na pet osemtisočakov v Karakorumu pa je moral zaradi pomanjkanja denarja prestaviti. Sredstva za nadaljevanje projekta mu je zagotovil britanski proizvajalec luksuznih ur Bremont in v začetku julija je Nims najprej na hitro opravil z Nanga Parbatom, sredi meseca še z Gašerbrumom I in Gašerbrumom II, v sredo, 24. julija, pa je brezkompromisno osvojil še K2, svoj letošnji deseti osemtisočak.

Urubko v akciji

Zadnji dnevi so bili adrenalinski tudi v skupini Gašerbrumov. V soboto, 20. julija, sta vrh Gašerbruma VII (6995 metrov) dosegla italijanska alpinista Cala Cimenti in Francesco Cassardo, potem pa sta si nataknila smuči in se spustila z gore. Cimenti je dva tedna prej osvojil Nanga Parbat in potem odsmučal iz tretjega višinskega tabora. Med smuko z Gašerbruma VII je Cassardo padel in po 500 metrih drsenja obstal z zlomljenimi zapestjem, komolcem in več prsti. Cimenti je sprožil reševalno akcijo, v katero so se nemudoma vključili Rus Denis Urubko in Poljaka Jarek Zdanowicz ter Janusz Adamski, ki so prav takrat končali vzpon na bližnji Gašerbrum II. Svoj vzpon pa je prekinil in se jim pridružil tudi Kanadčan Don Bowie, ki je spomladi že splezal na Anapurno. Skupaj so Cassarda z višine 6400 metrov prenesli v prvi višinski tabor, od koder ga je šele čez dva dni pakistanski helikopter prepeljal v bolnišnico.

Urubko, ki se je na vrh Gašerbruma II povzpel le za aklimatizacijo pred poskusom vzpona v prvenstveni smeri na tej gori, se je moral spopasti še z eno težavo. Njegova žena, odlična španska plezalka Maria Cardell, s katero sta nameravala skupaj opraviti prvenstveni vzpon (zanjo bi bil to prvi osemtisočak), je že med pristopnim maršem v bazni tabor padla in si poškodovala hrbet. Ker bolečine niso popustile, je morala po aklimatizacijskem vzponu do drugega višinskega tabora prenehati plezati. Tako se bo moral Urubko pri poskusu prvenstvenega vzpona zanesti le na svoje moči. To pri alpinistu njegovega kova seveda ni posebna težava, sive lase mu povzroča le Maria, ki se ne želi vrniti domov, ampak vztraja v baznem taboru, v katerem bo počakala, da se Urubko vrne z gore.