Oblikovalec, kipar, konservator-restavrator Jernej Mali je že v osnovnošolskem in srednješolskem obdobju nabiral znanje in izkušnje v domačem restavratorskem podjetju, kjer mu je oče postopoma odkrival vse skrivnosti poklica. Po končanem študiju kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje UL je kot eden redkih kiparjev vpisal magistrski študij restavratorstva. Po končanem magisteriju je opravil še strokovni izpit in tako postal konservator-restavrator.

V domačem podjetju je sodeloval pri več kot šestdesetih projektih, ki so vključevali restavriranje spomenikov državnega in lokalnega pomena, med katerimi so: Plečnikove Žale v Ljubljani, Pretorska palača v Kopru, grad Goričane, ljubljanski grad, najstarejše slovenske štukature v samostanu Stična, dvorec Spodnji Lanovž Celje, občinska stavba Piran…

Izjemne so njegove jaslice iz keramike, ki so bile pod pokroviteljstvom Unesca kar sedemkrat izbrane za predstavnika Slovenije na največji svetovni razstavi jaslic v Veroni v Italiji. Jernej Mali je tudi avtor oblikovanja številnih priznanj, odličij ali plaket, ki jih podeljujejo podjetja, društva in javne ustanove. Poleg restavratorskih projektov se posveča umetniškemu ustvarjanju, oblikoval je pet javnih spomenikov v bronu, kamnu in lesu, med drugim prvi slovenski spomenik knjigi Deklica z rastočo knjigo v Severnem mestnem parku v Ljubljani.

Skozi svojo intenzivno delovno pot se je izuril na področjih oblikovanja in obdelave lesa, kovin, keramike in kompozitnih materialov, ki se jih uporablja tako pri restavratorskih projektih kot pri kiparjenju in oblikovanju. Z oblikovanjem se je resneje začel ukvarjati pred šestimi leti in bil kmalu opažen zaradi svojega jasnega in prepoznavnega koncepta. Pod blagovno znamko Atelje Mali oblikuje in izdeluje dodatke za dom – izdelke iz lesa, gline, betona in umetnih mas, kot so rezalne deske, vaze, skodelice, pladnji, mazalke, svečniki, mizice, žlice, kuhalnice in še marsikaj.

Od debla do izdelka

Jernej Mali pravi, da je koncept produkcije njegovih izdelkov povsem preprost in brez odvečne filozofije: »Ljudem želim ponuditi lepo oblikovan predmet, ki je nastal z rokami in srcem. Iščem sveže zamisli ob tem, ko se igram in eksperimentiram z materiali, ob čemer so moje omejitve le funkcionalni, tehnološki in produkcijski vidiki materiala in izdelave.« Njegovi leseni izdelki so trajnostni, saj večinoma nastanejo iz odpadnega lesa, ki ga pridobiva iz okoliških mizarskih delavnic. V čim veji meri sledi trajnostnemu načelu od debla do izdelka – nič odpadkov (zero waste). Z občutkom zna preplesti svojo vizijo in formo posameznega izdelka z obliko obstoječe deske ali odrezka, ki ga ima trenutno na voljo. Tako doseže čim manj odpadka, obenem so izdelki unikatni in sporočilni. Hkrati minimalne odpadke oziroma odrezke zbira in pozimi ogreva svoj studio.

Kombiniranje sodobnih in tradicionalnih tehnologij in tehnik je osnovna značilnost dodatkov za dom znamke Atelje Mali, ki se ponašajo z uporabnostjo, unikatnostjo, enostavnostjo in izvirnostjo. Poseben pečat daje izdelkom ročno delo. Jernej Mali se je v tem izmojstril in je pri delu hiter in učinkovit ter izredno natančen. »S stalnim visokim nivojem kakovosti produktov želim zastopati najvišje osebne in strokovne standarde, zato so vsi moji izdelki višjega cenovnega razreda,« pravi.

Med delom z lesom ga je že dalj časa nagovarjala ideja, kako les obarvati z naravnimi barvili, da dobijo želeno črno barvo. Kako jim dati pridih preprostosti, videz elegance, minimalizma ter patine estetike wabi-sabi, kar pomeni, da predmet z leti uporabe dobiva dragoceno patino, ki da predmetu dodatno vrednost. Že med načrtovanjem na videz preprostega koncepta so se odpirala številna vprašanja, na katera je skozi dolgotrajen proces iskal odgovore. Kako ponuditi trgu trajnostni izdelek, ki nastane skoraj brez vpliva na okolje? Kako načrtovati in izdelati produkt, ki živi sam zase in hkrati poudarja jedi, ki so na njem predstavljene? Ali naj imajo vilice tri ali dva roglja?

Linija izdelkov za kuhinjo in dom Črna/Black odgovarja na ta vprašanja in (ponovno) dokazuje, kako pomembni so detajli. Skledice, krožniki, jedilni pribor, kozarci in karafa, servirna deska, odpirač za steklenice, žlica za čevlje, vaza, svečnik, glavnik in podstavek za vročo posodo so izdelki, ki so nastali iz hrastovih odrezkov. Oblika izdelkov izhaja iz kombinacije likov kroga in pravokotnika, navdih pa je našla v zenovskem znaku enso, ki pomeni krog. Črno barvo je dosegel s patiniranjem z naravno kisovo patino in premazom s certificirano mešanico olj in čebeljega voska. Tako leseni »odpadki« po mentalni in fizični obdelavi Ateljeja Mali zaživijo novo življenje kot leseni »izdelki« v skladu z mantro zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj (reduce-reuse-recycle).