Na sobotnem protestu v Bukarešti je bilo tako med drugim slišati kritike na račun nesposobnosti policije in tudi pozive vladi, naj odstopi. Ljudje so ob obeležju, ki so ga naredili pred notranjim ministrstvom, polagali cvetje in prižigali sveče.

Demonstracije so pod geslom "za Alexandro, proti ravnodušnosti države" potekale tudi drugod po državi. Celotna Romunija je po dogodku v šoku, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Policija klicev na pomoč ni jemala resno Dekle po imenu Alexandra je bilo ugrabljeno v sredo v kraju Caracal, ko se je nameravalo z avtoštopom vrniti domov v Dobrosloveni na jugu Romunije. V četrtek zjutraj je uspela trikrat poklicati številko 112 in sporočiti, da je ugrabljena. Pri tem je navedla informacije o tem, kje se nahaja, a policija njenega klica naj ne bi vzela resno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dekle je zakričalo "Prihaja, prihaja", preden je bila zveza prekinjena, je novinarjem povedal generalni direktor policije Ioan Buda, še preden so ga odstavili, še navaja AFP. Na dan medtem prihajajo nove podrobnosti o dogodku. Tako naj bi še pred klici na pomoč soseda osumljenega, ki je medtem dejanje priznal, po lastnih navedbah slišala iz hiše krike in to sporočila policiji, ki se na to ni odzvala, navaja APA. Policija, ki je naposled prispela do hiše osumljenca, je nato tri ure nemočno čakala na nalog za preiskavo, preden je vdrla na njegovo posestvo. Romunski notranji minister Nicolae Moga je v petek pojasnil, da so Budo odstavili, ker so v danem primeru "potrebni drastični ukrepi". Sledile so odstavitve še več visokih predstavnikov policije. Na policijo letijo kritike, da se je prepozno odzvala, da bi dekle pomagala rešiti. Dekletova družina policiji očita, da njenih pozivov ni vzela resno, policija pa odgovarja, da je bilo težko izslediti kraj, odkoder je klicala.